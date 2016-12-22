Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu Kızının Kınasını 'Bastı'
Ara
BİST 77.405 %-0,28
DOLAR 3,5117 %0,05
EURO 3,6663 %0,02
PARİTE 1,0437 %0,02
ALTIN 127,40 %-0,01
FAİZ 10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu Kızının Kınasını 'Bastı'

Ağaoğlu Şirketler Gurubu'nun sahibi iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu, kına gecesi yaptı. Babası Ali Ağaoğlu mekanı bastı!

Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu Kızının Kınasını 'Bastı'

Ali Ağaoğlu kızını evlendiriyor. 24 Aralık'ta Koray Kırcal'la nikâh masasına oturacak olan Sena Ağaoğlu'nun kına gecesi, önceki akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel'de yapıldı.

GÖSTERİŞLİ BİR ELBİSE GİYDİ

150 kişinin katıldığı organizasyonda Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı gösterişli bir elbise giydi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Genç kızın eline kına yakıldığı sırada Ali Ağaoğlu, oğlu Alican ve müstakbel damadı Koray Kırcal ile kınayı 'bastı'. Duygusal anların yaşandığı gecede ünlü işadamı zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.






<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Four Seasons Hotel, Ali Ağaoğlu, 24 Aralık, Besiktaş, Beşiktaş, Ağaoğlu