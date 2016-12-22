Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu Kızının Kınasını 'Bastı'

Ali Ağaoğlu kızını evlendiriyor. 24 Aralık'ta Koray Kırcal'la nikâh masasına oturacak olan Sena Ağaoğlu'nun kına gecesi, önceki akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel'de yapıldı.
GÖSTERİŞLİ BİR ELBİSE GİYDİ
150 kişinin katıldığı organizasyonda Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı gösterişli bir elbise giydi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Genç kızın eline kına yakıldığı sırada Ali Ağaoğlu, oğlu Alican ve müstakbel damadı Koray Kırcal ile kınayı 'bastı'. Duygusal anların yaşandığı gecede ünlü işadamı zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.