Ünlü İş Adamı Adnan Kaşıkçı'nın Yeğeni de Reina'da Dehşeti Yaşamış

Reina saldırısında dehşeti saniye saniye yaşayan 1980'lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni Hasan Khashoggi, teröristin masa masa gezdiğini ve insanları öldürdüğünü anlattı.

"EŞİMİ DENİZE ATTIM"

Suudi Hasan Khashoggie "Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem'i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık" diye konuştu.

Hasan Khashoggi, silah sesi sustuktan sonra çektiği görüntüyle ailesini haberdar ettiğini söyledi.



YILBAŞI İÇİN 2 KİŞİ 2 BİN 800 TL ÖDEDİLER

Yılbaşı gecesi Reina'ya eşiyle birlikte sadece yemek mönüsü için 2 bin 800 TL ödediğini vurgulayan Khashoggi, "Rezervasyonu yaptırdık ve ödemeyi bir gün öncesinden yaptık. Sadece yemek mönüsü için kişi başı bin 400 TL ödedik. Alkol kullanmadığımız için ek ücret ödemedik. Alkol alanlar içecekleri oranda ödediler. Mönüde kabak çorbası, hindi eti, pilav ve ana yemek olarak levrek vardı. Mezeler; karides, ton balığı ve somon balığıydı. Tatlı da ikram edildi" diye konuştu.



(Adnan Kaşıkçı)