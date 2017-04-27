Ünlü Hafız Kur'an Okurken Hayatını Kaybetti

Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Abdurrahman, canlı yayında Kur'an'ı Kerim okurken hayatını kaybetti.



Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Jaafar Abdurrahman, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği bir törende Kur'an'ı Kerim okurken hayatını kaybetti.



Endonezya'nın en ünlü hafızlarından olan Şeyh Jaafar Abdurrahman, Kur'an'ı Kerim'den Mülk Suresi'ni okurken fenalaşarak kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin anında müdahale edip hastaneye kaldırdığı ünlü hafız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



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