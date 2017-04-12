Ünlü Golcü Huntelaar: Çöle, Çin'e ve Türkiye'ye Gitmem

Huntelaar'dan Türkiye için çok net açıklama! İsmi zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan, her yaz Türk takımlarına geleceği konuşulan Schalke 04'ün yıldızı Klaas-Jan Huntelaar, Türkiye ile ilgili net bir açıklamada bulundu.

"BÜYÜK İHTİMALLE HOLLANDA'DA DEVAM EDECEĞİM"

Yaz aylarında Schalke'den ayrılacağını kaydeden Hollandalı golcü, Türkiye'ye gelmeyeceğini söylerken; "Schalke'deki sözleşmem bitiyor ve şu anda işlerin gidişatından memnun değilim. Yani buradaki son senemi geçiriyorum. Yaz aylarında nasıl bir teklif geleceğine bakacağım ve sonra bir karar vereceğim. Büyük ihtimalle Hollanda'da kariyerimi sürdüreceğim. Hala motive durumdayım ve üst seviyede futbol oynayabilirim. Ama çöldeki bir kulübe, Çin'e ya da Türkiye'ye gitmem" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Schalke'de fazla süre alamayan 33 yaşındaki golcü, 18 maçta 826 dakika oynadı ve 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.