Ünlü Gazelhan Kazancı Bedih Mezarı Başında Anıldı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek 13 yıl önce hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazelhan, 'Kazancı Bedih' ismiyle ünlenen Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kazancı Bedih, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenleri tarafından anıldı. Düzenlenen törene Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.



Törende, önümüzdeki günlerde merhum Kazancı Bedih adına bir kursun da açılacağı belirtilirken, Naci Yoluk da, babası adına kurs açılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Bedih Yoluk ile eşi Fatma Yoluk, 2004 yılında evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. - ŞANLIURFA