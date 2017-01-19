Ünlü Futbolcu Dele Alli, Eş Değiştirme Partileri Yüzünden Zor Günler Geçiriyor

İçinde spor salonundan, şarap mahzenine, sinema odasından seçkin golf sahalarına kadar pek çok detayın yer aldığı ev için 2 milyon pound ödeyen Tottenham'lı futbolcu Dele Alli, bölgenin 'farklı atmosferinden' dolayı oldukça zor günler geçiriyor.

Sevgilisi Ruby Mae ile birlikte Hertfordshire'ye huzur bulmak için taşınan Alli, hemen yan tarafında bulunan ve eş değiştirme partilerinin yapıldığı bir eve komşu olduğundan habersizdi.

YENİ EVİNİ HARRY HICKFORD'LA PAYLAŞIYOR

Gündüz sessiz sakin olan bölgenin gece tuhaf giyimli insanların akınına uğramasından büyük huzursuzluk duyan Alli, yeni evini eski takım arkadaşlarından Harry Hickford ile paylaşıyor.

Alli'nin sevgilisi Ruby Mae'nin bu konuyla ilgili ne yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.