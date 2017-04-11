Ünlü Futbolcu Batuhan Karadeniz, Performansıyla Şanlıurfaspor'u Sırtlıyor

Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın altyapısında yetiştikten sonra çok genç yaşta Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmış Türkiye'nin büyük umutlar beslediği bir isimdi. Ancak 16 yaşında Beşiktaş'ın A Takımında forma giymeye başlamasına karşın, potansiyalini ve beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

ŞİMDİ ŞANLIURFASPOR'DA

2016 yılında Sivasspor'dan bedelsiz şekilde ayrılan daha sonrada şansını yurt dışında deneyen ve St. Gallen takımında oynayan Batuhan yine aradığını bulamadı. Saman alevi gibi bir anda parlayıp sönen performans patlamaları, onu senelerce Süper Lig'in çeşitli takımlarında taşısa da artık PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor için forma giyiyor.

25 MAÇTA 9 GOL

Kendisinden çok şey bekleyen hemen herkesin umudunu kestiği Batuhan Karadeniz, şimdilerde ise gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor.

Şanlıurfaspor'da bu sezon Batuhan toplam 25 maça çıktı. 9 gol kaydeden Batuhan Karadeniz takımını sırtladı.

