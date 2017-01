Ünlü Edebiyatçı Orhan Okay Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Orhan Okay hayatını kaybetti.



Ünlü edebiyatçı Prof. Dr. Orhan Okay 86 yaşında hayatını kaybetti. 26 Ocak 1931 tarihinde İstanbul'da doğan Okay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliği yaptı. Hayatını edebiyata adayan Okay bu kapsamda birçok ödül aldı. 86 yaşında hayatını kaybeden Orhan Okay'ın cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak. - İSTANBUL