ÜNLÜ & Co'dan kurda düşüş bekleyen yatırımcılara özel yeni ürün

ÜNLÜ & Co'nun "Bir ay sonra kur, uygulama kurunun altında olursa dolar alırım" diyen yatırımcılar için geliştirdiği yeni DCD muadili YBA'nın ihracı 19 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

Döviz yatırımcısına yönelik geliştirdiği ürünlerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, şimdi de dolar/TL kurunun düşeceğini öngörmesi durumunda dolar almak isteyenlere yönelik yeni ürününü sunuyor.

Piyasadaki mevcut TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen, bu doğrultuda kurun düşmesi durumunda döviz almak isteyen ve anaparasını vade sonunda farklı bir döviz cinsinden alabilmeye razı olan yatırımcılar için geliştirilen bono statüsündeki yapılandırılmış borçlanma aracı (DCD muadili YBA), ÜNLÜ Menkul tarafından 19 Ocak Perşembe günü piyasa sunulacak.

"Bir ay sonra kur, uygulama kurunun altında olursa dolar alırım" diyen yatırımcılara uygun olarak bu ürünü hazırladıklarını belirten ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Murat Gülkan "DCD muadili YBA, yatırımcının Türk Lirası anaparasını, belirli bir vadede belirlenen bir kurdan (uygulama kuru) dolara çevirme hakkını karşı tarafa satarak, karşılığında ilave getiri elde ettiği bir işlem olma özelliği taşıyor. USD/TRY kurunun vade tarihinde uygulama kurunun üstünde olacağını düşünen bir TL yatırımcısı, bu YBA'yı alarak ilave gelir elde edebilir. Böylece yatırımcı hem kur riskinden hem anaparasının erimesinden kendini korumuş olur" dedi.

ÜNLÜ Menkul'ün 35 gün vadeli örnek getiri hesaplamasına göre; mevduat sahibi TL pozisyonundaysa ve TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi düşünüyorsa, spot kur 3,79 olarak alınıp vade sonunda da uygulama kuru olan 3,62'nin üzerinde kalırsa yıllık brüt % 15,50 kazanacak. Mevduat karşılığı getirisi % 16,41 olacak ve anaparası ise TL olarak ödenecek.

Kur, vade sonunda 3,62'nin altında kalırsa yatırımcı yine yıllık brüt yüzde 15,50 kazanıp orijinal yatırım tutarı 3,62 kurundan dolara dönecek. *

* Vade sonu kuru TSİ 15:00 Reuters usdtry kuru kabul edilir.