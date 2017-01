Ünlü Astrolog Nuray Sayarı Neoplus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi ünlü Astrolog Nuray Sayarı'yı ağırladı.



"NeoPlus'ta Ünlüler ile Buluşuyoruz" etkinlikleri kapsamında Eskişehir'e gelen ünlü Astrolog Sayarı, NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde 2017 yılını ve burçları yorumladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte astroloji meraklıları, kişisel yıldız haritalarını da yorumlatma fırsatı yakaladılar.



"Yeni burçların ortaya çıkması kıskançlıktan kaynaklanıyor"



"Yeni burçların ortaya çıkması kıskançlıktan kaynaklanıyor"

Bir süredir sosyal medyaya damga vuran 29 Kasım - 17 Aralık arasında bir tarihte doğanların 'Yılan Burcu' olması iddialarını yorumlayan Nuray Sayarı, Türkiye'nin ilk yasal, eğitimli ve vergili astrologu olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını dile getiren Nuray Sayarı, neredeyse her yıl yeni burçların çıktığını, bunun da kıskançlıktan kaynaklandığını bildirdi. Sayarı, "Amatörlükle birlikte 30 yıldır astrologum. 3-5 yılda bir yeni burç çıkıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir gün 'Kaplumbağa Burcu' çıkarsa eğer şaşırmayın. Böyle bir şey söz konusu değil. Her meslekte ve her alanda bir rekabet enerjisi oluşabiliyor. Astroloji çok kıymetli bir bilim. Hakikaten yaşam yolunuzda, yol rehberinizi biliyorsanız, örneğin T.C. kimlik numaranızı birine verdiğinizde her şeyinizi öğrenebilir. Bazı mutsuz bireyler, insanların hayatlarına açtığı kolaylığı kıskanıyor. O yüzden çıkıyor. Kıskançlıktan kaynaklanıyor tüm bunların hepsi" diye konuştu.