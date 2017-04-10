Ünlü Aktörün Gittiği Spor Merkezine Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Ünlü Şilili aktör Cristin de la Fuente'nin de bir dönem gittiği spor merkezine cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi öldü.



Miami Herald gazetesi tarafından verilen haberde, Florida'daki Equinox Miami Spor Merkezi Salonunda, spor merkezi eski eğitmenlerinden Abeku Wilson'ın, işten çıkarıldığı gün silahıyla salona geri döndüğü ve iki salon çalışanını vurduktan sonra intihar ettiği ifade edildi. Katilin, aynı spor merkezinde bir dönem ünlü oyuncu Cristin de la Fuente'nin de eğitmenliğini yaptığı öğrenildi. Ayrıca katilin instagram hesabında ünlü oyuncu ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunuyor.



Spor merkezi tarafından yapılan basın açıklamasına göre genel müdür Janine Ackerman ve fitness müdürü Marios Hortis saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ackerman'ın spor salonunda iki sene önce çalışmaya başladığı, geçen Ağustos ayında da genel müdür statüsüne terfi ettiği, Hortis'in ise 6 senedir çalıştığı belirtildi.



(İHA)