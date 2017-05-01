Ünlü Aktör Val Kilmer, Kansere Yakalandığını İtiraf Etti

56 yaşındaki ünlü aktör Val Kilmer, geçen yıl meslektaşı Michael Douglas'ın "kanser tedavisi görüyor" iddialarını yalanlamıştı. Ama ünlü aktör, hayranlarıyla Reddit sitesinde yaptığı canlı sohbette sağlık durumu hakkında bütün gerçekleri anlattı.

GERÇEĞİ SÖYLEDİ

Val Kilmer, bir hayranının "Michael Douglas geçen yıl sizin kanser olduğunuzu ileri sürmüştü. Bunun ardındaki hikaye nedir" diye sordu. Ünlü aktör de bunun üzerine gerçeği söyledi. Kilmer, gırtlak kanserine yakalandığını ama iyileşmekte olduğunu anlattı.

"TEDAVİ OLDUM, İYİLEŞİYORUM"

Geçen yıl haziran ayında Douglas'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları yalanlayan Val Kilmer hayranının sorununa şöyle yanıt verdi: "Muhtemelen Michael bana yardım etmeye çalışıyordu. Çünkü basın benim son günlerde nerede olduğumu soruşturup duruyordu. Tedavi oldum ve iyileşiyorum."

Ünlü aktör, en son böyle görüntülenmişti;