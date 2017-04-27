Ünlü Aktör Al Pacino, 77'nci Yaşını Genç Sevgilisiyle Sahilde Kutladı

Hollywood'un emektar aktörlerinden Al Pacino, 77'nci yaşını genç sevgilisiyle birlikte çıktığı romantik Meksika tatilinde karşıladı.

ROMANTİZM TAVAN YAPTI

Al Pacino ile 38 yaşındaki sevgilisi Lucila Sola, önceki gün plajda görüntülendi. Bir şort ve tişört giyen Pacino denize de aynı şekilde girmeyi tercih etti. Sevgilisi ise beyaz bikinisiyle deniz keyfi yaptı. Al Pacino ile Lucila Sola'nın durmadan şakalaştığı ara sıra da birbirlerine romantik öpücükler kondurduğu dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜNE KADAR HİÇ EVLENMEDİ

Bugüne kadar hiç evlenmeyen Al Pacino'nun geçmişteki ilişkilerinden üç çocuğu bulunuyor. Eski sevgilisi Beverly D'Angelo'dan 17 yaşında Anton ve Olivia adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunan Pacino'nun bir zamanlar oyuncu eğitmenliğini yapan Jan Tarrant'tan da 27 yaşında Julie Marie adında bir kızı var.

18 YAŞINDA GENÇ KIZI VAR

Arjantinli Lucila Sola da ülkesinin tanınmış oyuncularından biri. Sola'nın da eski eşi Maximo Morrone'den 18 yaşında Camilla adlı bir kızı var. Sola'nın kızı da model olarak kariyer yapmaya başladı.

İkili böyle görüntülendi;











