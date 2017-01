Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Destek

Darende Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ücretsiz üniversite hazırlık kursuna katılan öğrenciler, ilçe protokolüyle bir araya geldi.



İlçe Kaymakamı Ali Türk, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle çalışma metotları ve tecrübelerini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Türk, devletin maddi ve manevi her türlü desteğinin her zaman öğrencilerin yanlarında olduğunu belirtti.



Belediye Başkanı Süleyman Eser de Darende'nin, önemli devlet büyükleri yetiştirmiş bir ilim, irfan merkezi olduğuna vurgu yaparak, istenildiği zaman her şeyin başarılabileceğini aktardı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Ölçer, üniversite hazırlık kurslarında etkili bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Hafta içi 5 gün sayısal ve sözel tüm alanlarda öğrencilerimize eğitim verildi. Bu eğitimlerin sosyal bir ayağı olarak gençlerimizi ilçemizin büyükleri ile tanıştırarak tecrübe paylaşımında bulunulmasını, hayalini kurdukları meslekleri icra eden kişileri tanımasını ve onlarında öğrencilerimize enerji ve ufuk çizmelerine yardımcı olmasını istedik." diye konuştu.



Programın ardından kursta başarılı öğrencilere, Kaymakam Türk ve Başkan Eser tarafından çeşitli hediyeler verildi.