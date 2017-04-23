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Üniversiteye Giriş Tek Sınav Üzerinden Olmamalı'
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Üniversiteye Giriş Tek Sınav Üzerinden Olmamalı'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Üniversiteye girişin tek sınav üzerinden olmaması gerektiğini ve bunun hükümet programında olduğunu belirterek, konuyu YÖK Başkanına çalışmaları için ileteceğini söyledi.

Üniversiteye Giriş Tek Sınav Üzerinden Olmamalı'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Üniversiteye girişin tek sınav üzerinden olmaması gerektiğini ve bunun hükümet programında olduğunu belirterek, konuyu YÖK Başkanına çalışmaları için ileteceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com