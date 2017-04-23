Üniversiteye Giriş Tek Sınav Üzerinden Olmamalı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Üniversiteye girişin tek sınav üzerinden olmaması gerektiğini ve bunun hükümet programında olduğunu belirterek, konuyu YÖK Başkanına çalışmaları için ileteceğini söyledi.
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