Üniversitenin 2. Öğretim Yeniden Açılması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle de 2. öğretime yeniden öğrenci alımı yapılacağını söyledi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önceliklerimizden biri olan ve gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ettiğimiz ikinci öğretim yeniden açılmıştır ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle de 2. öğretime yeniden öğrenci alımı yapılacaktır. Bu bağlamda bizden desteklerini esirgemeyen siyasilerimize, YÖK genel kurulu üyelerine ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyor, 2. öğretimin Kilisimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KİLİS