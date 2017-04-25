Üniversitelilerin Yemeğine 'Anne Eli' Değdi

DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşan Anneler Günü nedeniyle düzenlenen 'Anne Eli' etkinliğinde, öğrencilerin yemeklerini gönüllü anneler pişirip dağıttı.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nigar Çakar, yüksekokuldaki yemekhanede yemek dağıtımı öncesi konuşma yaptı. Prof. Dr. Çakar, annelerin hayatta herkes için çok özel olduğunu söyleyerek, "Anne özlemi, anne kokusu ve anne eli kullandığımız ve vazgeçmediğimiz sözcükler. Yemeklerimizin içinde annemizin bir parçasını bulmak çok önemli. Sizlere biz de üniversitemizde hiç değilse kendi anneleriniz elinden olmasa da bir annenin elinden bir yemek yedirelim diye düşündük. Öğrencilerimize bugünün anneliğini yaptıkları için annelerimize teşekkür ederiz. Anne annedir. Bir başkasının annesi ya da sizin anneniz diye ayırt edemeyiz. Annelerin özeliği hep aynıdır. Küçük bir hatıra olur, bu yıl ki 'Anneler Günü' etkinliğine dayalı olarak düzenledik. Hepinizi çok seviyoruz" dedi.



Ardından Rektör Prof. Dr. Çakar, yemekleri pişiren gönüllü 5 anne ile birlikte öğrencilere yemeklerini dağıttı. Öğrencilerin tepsilerine, 'Tabağındakileri bitir yoksa nişanlın çirkin olur.' gibi yazıların yer aldığı küçük notlar da konuldu. Yemeklerini yiyen öğrenciler Rektör Çakar ve gönüllü annelere teşekkür etti.



- Zce