Üniversitelilerin Topladığı Yardımlar Suriyelilere Gönderildi

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılar için topladığı yardım malzemeleri, Hatay'a gönderildi.



DÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığının desteğiyle Konuralp, Düzce Merkez ve Akçakoca yerleşkelerinde toplanan ihtiyaç malzemeleri, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi önünde yardım tırına yüklendi.



DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerinin Suriyeli kardeşleriyle gönül köprüsü kurduğunu söyledi.



Kampanyada öğrenci toplulukların desteğiyle kıyafet, kuru gıda, ayakkabı ve ilaçtan oluşan yardım malzemelerinin hazırlandığını belirten Çakar, "Ülkemiz, her zaman mazlum ve masum insanların yanındadır. Suriyeli kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa dindirmek istiyoruz. Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederim. Düzce Üniversitesi olarak her zaman yardıma muhtaç insanların destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.



Yardım malzemelerini taşıyan tır, daha sonra dualarla Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kampa gitmek üzere yola çıktı.