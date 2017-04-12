Üniversitelilerden, 'Torunun Olmak İstiyorum' Projesi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri, 'Torunun olmak istiyorum' projesi başlattı.



Üniversite öğrencileri, hazırladıkları 'Torunun olayım' projesi kapsamında Çorlu Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya gelip projeyi tanattı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer, şöyle dedi:



"Bu projede amacımız oğlundan belki de kızından uzakta torunundan ayrı bir hayat süren yaşlılarımız, 'Gönüllü torunun olayım' diyen gençlerimiz ile buluşuyor. Öğrencilerimiz yaşlılarımızı dinleyecek, öğretecek, paylaşacak ve bir nebze de olsa farklı duygular yaşayacak. Ayrıca gençlerimiz, çocuk yaştaki kardeşleriyle bir araya gelip masal okuyacaklar. Gönüllü torun olanlar, uyuşturucuyla mücadele için farkındalık yaratmaya çalışan gençlerimiz, öğrencilerimiz hayata dair gerçekleri ve yaşanmışlıkları belki de hiçbir yazılı kaynakta bulamayacakları şekilde tecrübe edeceklerdir. Bu da onların hayata hazırlanmasında yeri doldurulamayacak kadar değerli bir kazanımdır."



Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, projeye belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına, emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıtasıdır" dediğini hatırlatarak, şöyle dedi:



"Biz de son yıllarda teknolojinin artmasıyla Türkiye'de yaş ilerledikçe yalnızlığa itilmekte. Teknoloji ile apartman yaşamı ile insanlar arasında komşuluk ilişkileri, sevgi, saygı gittikçe azalmaktadır. Eskiden Kurban ve Ramazan bayramında herkes aile büyüğünün yanında toplanırdı. Şimdiki gençler tatil düşünüyorlar haklı olarak ama bir gerçek var. Bir toplumu ayakta tutan örf ve adetleri ve birbirlerini karşı olan sevgi, saygı ve bağlılıklarıdır. Bu projede örf ve adetleri ve birbirlerine karşı olan sevgi, saygı ve bağlılıkları arttırma projesidir. O bakımdan bu projeyi hayata geçiren herkesi tebrik ediyorum. Belediyemiz olarak da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız."



KAYMAKAM: HAYALİM GERÇEKLEŞTİ



Böyle bir projenin hayata geçmesi ile çok mutlu olduğunu belirten Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Şu anda çok duygusalım ve bir hayalim gerçekleşmek üzere. Etrafınızda yaşayan tek başına yaşılıları ziyaret edin, kışın evine ekmek alamayan var. Çorlu'da her Çarşamba günü proje toplantıları yapıyoruz. Bu da bizim hayallerimizden bir tanesiydi. Çorlu 253 bin nüfusa ulaştı. Günümüzde teknoloji öyle bir hale geldi ki telefon dolandırıcılığı ile yaşlılarımız dolandırılıyor, insanların birbirine güveni de azalıyor. Bunu gidermenin yolu da böyle projeler. Bunu başarmamızın yolu da kolay olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan çalışmanın Çorlu için çok anlamlı ve güzel olduğunu dile getiren Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, "Bugün burada gerçekten güzel bir projenin adımı atıldı. Bu proje arkasında da çok değerli öğrenci arkadaşlarımız var. Sizler gerçekten 21. yüzyılın şanslı gençlerisiniz. Bizler zor şartlar altında okuduk. Bu projeyi hazırladığınız için hepinizi kutluyorum" dedi.



Çorlu Huzurevi'nde kalan yaşlılar adına konuşan Emine Balcı, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizleri davet ederek bu organizasyonu düzenlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının sonunda Emine Balcı, davetlilere şarkı söyledi.



Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdulkadir Kocadağ, projenin hayata geçiş hikayesini ve hazırlanışını katılımcılara aktardı. Yapılan bilgilendirmenin ardından üniversiteli gençler, bir araya geldikleri yaşlılarla tanışarak istek ve şikayetlerini dinledi.







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