Üniversitelilerden Polise Özel Konser

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Müzik Bölümü öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği (THM) konseri verdi.



MAKÜ Müzik Bölümü öğrencilerinin öğretim görevlisi Gökhan Çağırgan öncülüğündeki konseri MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Konseri İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve aileleri izledi. Konser sonunda Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Gökhan Çağırgan'a çiçek vererek teşekkür etti.



Konserde konuşan Emniyet Müdürü Saim Akpınar, "Çok uzak değil, yakın zamana kadar terör olaylarıyla, olaylarla, polise molotof atan öğrencilerle üniversiteler anılıyordu. Allah'ıma şükürler olsun üniversite öğrencilerinden oluşan THM topluluğu tarafından hazırlanan bu program MAKÜ'nün bizler için tertiplediği bir program. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı ve önemli bir etkinlik oldu. İnşallah ülkemiz ileride daha da mutlu ve huzurlu günler yaşayacak. Bunun devamı da gelecek" diye konuştu.



Türk Polis Teşkilatı'nın çok köklü, tarihi bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Akpınar, "Kurulduğu günden bu yana halkımızın huzuru, mutluluğu, güvenliği için cansiperane çalışmakta. Demokratik düzenin korunması, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygıyı şiar edinmiş teşkilat mensuplarımız çok zor şartlarda çalışmakta. Yakın zamanda hain 15 Temmuz darbesini milletimizle beraber püskürten, çok zor şartlar altında çalışan polisimiz gerektiğinde bunu temin etmek için, bunu sağlamak için canını hiç çekinmeden veren Fethi Sekin'ler, askerimiz Ömer Halisdemir'ler, Akif Altay'ların şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.



- Burdur