Üniversitelilerden Gülümseten Kareler

TRAKYA Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan 'Trakya Üniversitesi'nde öğrenci olmak' konulu yarışmaya katılan 120 fotoğraf, sosyal medya üzerinden oylamaya açıldı. Birbirinden ilginç fotoğrafların yer aldığı albümde eline yazdığı kopyaları gösteren ve tencere ile fotoğraf çekilen öğrencilerin gülümseten kareleri de yer aldı.



Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 'Trakya Üniversitesi'nde öğrenci olmak' konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Öğrencilerin, eğitim aldığı kurumun tanıtımını yapmak ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan 120 fotoğraf seçilerek üniversitenin Facebook sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında oylamaya açıldı.



Sadece Trakya Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı ve fotoğraf makinesinin yanı sıra cep telefonu ile çekilen fotoğrafların bulunduğu albümde 'gülümseten' kareler de yer aldı. En yüksek oyu alacak 10 fotoğraf arasında seçici kurul tarafından birincisi seçilecek albümde, tencereli, eline yazdığı kopyayı gösteren, kitaplar arasında uyuya kalmış öğrenci ve 'uçan öğrenci' fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.



ÖDÜLLER



Fotoğraflar, Facebook üzerinden Trakya Üniversitesi Rektörlüğü sayfasında 7 Şubat tarihine kadar oylanacak. Yarışmada birinci olacak kişiye fotoğraf makinesi, ikinciye diz üstü bilgisayar, üçüncüye ise Enez öğrenci tesislerinde 1 hafta tatil ödülü verilecek. Ödül töreni 24 Şubat tarihinde Balkan Kongre Merkezi'nde yapılacak.



- Edirne