Üniversitelilerden Duygulandıran Davranış

Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Cansu Arslan ve Gamze Bulut, harçlıklarından arttırdıkları paralarla ihtiyaç sahibi bir ailenin mutfak masraflarını karşılayarak yüzlerini güldürdü.



Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, giyim mağazası, aşevi, eşya desteği, evde bakım hizmeti, imece kart alışveriş desteği ve gıda destek paketleri ile her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ederken, vatandaşların yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine teslim ederek bir köprü görevi görüyor.



Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Cansu Arslan ve Gamze Bulut da harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Süleymanpaşa Belediyesi aracılığı ile aileye ulaştı.



Bir ailenin aylık mutfak masraflarını üstlendiler



Maddi olarak zor günler geçiren bir ailenin aylık mutfak masraflarını üstlenen üniversite öğrencileri, aileden gelen liste doğrultusunda ilk alışverişlerini yaparak aileye teslim etti.



Tekirdağ'a gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde de ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade eden Cansu Arslan, "Her insanın geliri maalesef bir olmuyor. Bazılarımız olumsuz koşullarda dünyaya geliyor. Biz de bu olumsuzluğu bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek için çözüm arayışına girdik. Tekirdağ'da okumaya başlamadan önce de kendimizce böyle yardımlarda bulunuyorduk. Gamze ile tanıştıktan sonra çok yakın arkadaş olduk. Allah'a şükür bizim gelirimiz birçok ihtiyaç sahibine göre daha iyi. Aylık 50 lira 100 lira kenara atıp ihtiyaç sahiplerine burada da yardım etmeye karar verdik" dedi.



"Süleymanpaşa Belediyesi ile iletişime geçip nasıl bir yol izlememiz gerektiğini danıştık"



Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta güçlük çektiklerini ve Süleymanpaşa Belediyesi ile yollarının kesişmesini anlatan Cansu Arslan, "Sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi aradık. Bize gelen talepler genelde bizim düzeyimizde geliri olan okuyan insanlardan oldu. Ancak daha ihtiyacı olanlar olabileceğini düşündük. Süleymanpaşa Belediyesinin Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gösterileri oluyordu. Bu gösterilerin biri öncesi Süleymanpaşa Belediyesi ile iletişime geçip nasıl bir yol izlememiz gerektiğini danıştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu çalışmaların yapıldığını ifade ettiler. Sonrasında ihtiyaç sahibi bir ailenin olduğu bilgisi geldi. Biz de harçlıklarımızdan ayırdığımız para ile ailenin mutfak alışverişini üstlendik" diye konuştu.



"Her zaman bizlerden daha da kötü durumda insanlar olduğunu unutmayalım"



İhtiyaç sahibi aile ile olan görüşmelerini ve hissetiklerini değerlendiren Gamze Bulut, "İhtiyaç sahibi ailemiz 2 çocuklu aile büyüklerinin de yaşadığı geniş bir aile. Başta çekinseler de çok mutlu oldular. Her zaman bizlerden daha da kötü durumda insanlar olduğunu unutmayalım. Kenara atabileceğimiz çok küçük paraların birikmesi ile o insanlara yardım edebiliriz. Herkes bunu yapmalı. İnsanı mutlu eden gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ