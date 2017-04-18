Üniversitelilerden 'Alet Çantası' Projesine Destek

ADÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından "Alet Çantası" projesini hayata geçirmek ve maddi destek sağlamak amacı kermes düzenlendi.



ADÜ Tralleis Meydanında düzenlenen kermese Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan ve üniversite personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci destek verdi.



Alet Çantası Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İçten Duygu Çallı ve öğrencileri, düzenlemiş oldukları kermesin tüm gelirlerini "Alet Çantası" projesinde kullanılacaklarını, bu projenin kendileri için oldukça önemli ve faydalı bir proje olduğunu belirtirken, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti. - AYDIN