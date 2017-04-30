Üniversiteliler Yelkenli Yatlarla Yarıştı

Urla ilçesinde gerçekleştirilen 8. Jimmy Key Kupası ve üniversitelerarası 5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları sona erdi.

Üniversiteliler Yelkenli Yatlarla Yarıştı

Urla ilçesinde gerçekleştirilen 8. Jimmy Key Kupası ve üniversitelerarası 5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları sona erdi.

Urla İslele Limanı'nda gerçekleşen 8. Jimmy Key Yat Yarışları'na IRC ve destek sınıflarında 33 yelkenli tekne kayıt yaptırırken, Piri Reis, Sabancı, Doğuş, Kocaeli, ODTÜ, Karadeniz Teknik, Yaşar, 9 Eylül, Başkent, THK, İzmir Katip Çelebi, Yıldız Teknik, Ege, Hacettepe, Bilkent Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin takım halinde yarıştığı 5. Universail Yat Yarışları'na 27 tekne kayıt yaptırdı.

Ödül töreninde konuşma yapan Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçelerinin sanatla, sporla ve gastronomi ile güzel olduğunu söyledi.

İlçelerinde yapılan spor organizasyonlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Demiryürek, "Spor yapabilmek, zinde bir vücuda sahip olabilmek bu dünyadaki büyük nimetlerden bir tanesi. Diğer taraftan bu toplumun yetiştirdiği nesillerin hem vücut hem de dimağ yönünden sağlıklı olabilmesi sporu yaygın olarak geniş kitlelerle yapabilmemize bağlıdır. Buna bir katkı sağlayan Jimmy Key firmasına, organizasyonu gerçekleştiren Urla İskele Yat Kulübüne (URİYAT), İskele Su Ürünleri Kooperatifine, hakemlerimize, öğrencilerimize teknelerini açan tekne sahiplerine ve sporculara teşekkür ederim." diye konuştu.

İki gün süren yarışların ardından Urla İskele Limanı içinde dereceye giren yelkenciler için ödül töreni düzenlendi.

Yarışlarda dereceler şöyle oluştu:

5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları:

IRC 1:

1- Piri Reis Üniversitesi 1. Takımı

2- Piri Reis Üniversitesi. 2. Takımı

3- Sabancı Üniversitesi

IRC 2:

1- Kocaeli Üniversitesi

2- Doğuş Üniversitesi

3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

IRC 3:

1- Piri Reis Üniversitesi 3. Takımı

2- ODTÜ

3- Yaşar Üniversitesi

IRC 4:

1- 9 Eylül Üniversitesi

2- 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2. Takımı

Destek 1:

1- Yaşar Üniversitesi 2. Takımı

2- Başkent Yelken ODTÜ Takımı

3- Katip Çelebi Üniversitesi

Destek 2:

1- Yıldız Teknik Üniversitesi

2- Ege Üniversitesi 1. Takımı

3- 9 Eylül Üniversitesi . 2. Takımı

Destek 3:

1- Piri Reis Üniversitesi . 4. Takımı

2- Katip Çelebi Üniversitesi

3-Ege Üniversitesi 2. Takımı

Destek 4:

1- Bilkent Üniversitesi

2- Hacettepe Üniversitesi 3. Takımı

3- Yaşar Üniversitesi 3. Takımı

8. Jimmy Key Yat Yarışları'nın ikinci günün sonunda;

IRC 1:

1- Atlantis X

2- Blue Miles

3- Palmarin İzmir yelken

IRC 2:

1- Lady Fast

2- Good Day Sunshine

3- Rengareng

IRC 3:

1- Kalkış

2- Scorpio

3- Miranda

Destek 1:

1- Jazz

2- Ernesto

3- Rain

Destek 2:

1- Auriga

2- Candid

3- Volka-Do

Destek 3:

1- Second Wind

2- Can Kaptan

3- Beta-3

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sefa Demiryürek
sponsored ads