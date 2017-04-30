Üniversiteliler Yelkenli Yatlarla Yarıştı
Urla ilçesinde gerçekleştirilen 8. Jimmy Key Kupası ve üniversitelerarası 5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları sona erdi.
Urla ilçesinde gerçekleştirilen 8. Jimmy Key Kupası ve üniversitelerarası 5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları sona erdi.
Urla İslele Limanı'nda gerçekleşen 8. Jimmy Key Yat Yarışları'na IRC ve destek sınıflarında 33 yelkenli tekne kayıt yaptırırken, Piri Reis, Sabancı, Doğuş, Kocaeli, ODTÜ, Karadeniz Teknik, Yaşar, 9 Eylül, Başkent, THK, İzmir Katip Çelebi, Yıldız Teknik, Ege, Hacettepe, Bilkent Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin takım halinde yarıştığı 5. Universail Yat Yarışları'na 27 tekne kayıt yaptırdı.
Ödül töreninde konuşma yapan Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçelerinin sanatla, sporla ve gastronomi ile güzel olduğunu söyledi.
İlçelerinde yapılan spor organizasyonlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Demiryürek, "Spor yapabilmek, zinde bir vücuda sahip olabilmek bu dünyadaki büyük nimetlerden bir tanesi. Diğer taraftan bu toplumun yetiştirdiği nesillerin hem vücut hem de dimağ yönünden sağlıklı olabilmesi sporu yaygın olarak geniş kitlelerle yapabilmemize bağlıdır. Buna bir katkı sağlayan Jimmy Key firmasına, organizasyonu gerçekleştiren Urla İskele Yat Kulübüne (URİYAT), İskele Su Ürünleri Kooperatifine, hakemlerimize, öğrencilerimize teknelerini açan tekne sahiplerine ve sporculara teşekkür ederim." diye konuştu.
İki gün süren yarışların ardından Urla İskele Limanı içinde dereceye giren yelkenciler için ödül töreni düzenlendi.
Yarışlarda dereceler şöyle oluştu:
5. Universail Kupası yelkenli yat yarışları:
IRC 1:
1- Piri Reis Üniversitesi 1. Takımı
2- Piri Reis Üniversitesi. 2. Takımı
3- Sabancı Üniversitesi
IRC 2:
1- Kocaeli Üniversitesi
2- Doğuş Üniversitesi
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
IRC 3:
1- Piri Reis Üniversitesi 3. Takımı
2- ODTÜ
3- Yaşar Üniversitesi
IRC 4:
1- 9 Eylül Üniversitesi
2- 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
3- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2. Takımı
Destek 1:
1- Yaşar Üniversitesi 2. Takımı
2- Başkent Yelken ODTÜ Takımı
3- Katip Çelebi Üniversitesi
Destek 2:
1- Yıldız Teknik Üniversitesi
2- Ege Üniversitesi 1. Takımı
3- 9 Eylül Üniversitesi . 2. Takımı
Destek 3:
1- Piri Reis Üniversitesi . 4. Takımı
2- Katip Çelebi Üniversitesi
3-Ege Üniversitesi 2. Takımı
Destek 4:
1- Bilkent Üniversitesi
2- Hacettepe Üniversitesi 3. Takımı
3- Yaşar Üniversitesi 3. Takımı
8. Jimmy Key Yat Yarışları'nın ikinci günün sonunda;
IRC 1:
1- Atlantis X
2- Blue Miles
3- Palmarin İzmir yelken
IRC 2:
1- Lady Fast
2- Good Day Sunshine
3- Rengareng
IRC 3:
1- Kalkış
2- Scorpio
3- Miranda
Destek 1:
1- Jazz
2- Ernesto
3- Rain
Destek 2:
1- Auriga
2- Candid
3- Volka-Do
Destek 3:
1- Second Wind
2- Can Kaptan
3- Beta-3