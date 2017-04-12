Üniversiteliler Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri sokak hayvanları yayarına faaliyet göstermek üzere Sokak Hayvanları Derneği kurdu.



Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerince kurulan Sokak Hayvanları Derneği, çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kartondan 10 kulübe yapan öğrenciler, bu kulübeleri kampüsün çeşitli bölgelerine bıraktı.



Dernek Başkanı Erkan Çakır, kentte çok sayıda sokak hayvanı bulunduğunu ve bu hayvanların özellikle soğuk havalarda büyük sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.



Derneklerinin bir buçuk ay önce kurulduğunu anlatan Çakır, şunları söyledi:



"20 öğrenci üyemiz var. Sokak hayvanları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayvanlar için beslenme odaları da yapmak istiyoruz. Burada hayvanların yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Özellikle yaz aylarında çok susuz kalıyor. Bunun için de güzel projelerimiz var."