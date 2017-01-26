Üniversiteliler Harçlıklarıyla Halep'e Yardım Gönderdi

Manisa'da Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralar ve esnaftan topladıkları malzemelerle hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesi Halep'e dualarla uğurlandı.



Türk Kızılayı Manisa şubesinde düzenlenen uğurlama törenine Türk Kızılayı Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Kemal Koçkaya, yurtlarda kalan üniversiteli öğrenciler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.



Kızılay'ın 1868 tarihinden beri yardımlarına devam ettiğini belirten Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, "Kredi ve Yurtlar Kurumunun hazırladığı yardım malzemeleri arasında; gıda malzemesi paketi 795adet, giyecek paketi 197 adet, mutfak paketi 29 adet, temizlik paketi 77 adet, 150 adet de battaniye bulunmaktadır. Manisa şubesi olarak da biz tırımızı kendi bütçemizle hazırladık ve Halep'e Kızılaycılara göndereceğiz" dedi.



Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi ise kampanyanın Kredi Yurtlar Kurumu ve Türk Kızılayı tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, "Bu kampanya Türkiye genelinde tüm illerde devam ediyor. Ne mutlu ki bizde Manisa'da böyle bir çalışmayı yerine getirmiş durumdayız. Bu tır bugün hareket ederek Cilvegözü Sınır Kapısına gidecek. Orada bizim heyetteki arkadaşlarımız var. Oraya bütün illerden geliyor, gerekli depolamalar yapılıyor. Halep'deki ihtiyaçlar karşılığında gönderiliyor. Bunun gibi çalışmaları Kızılay yıllardan beri yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın himayesinde olan bir dernektir. Allah bizleri böyle durumlarla karşı karşıya bırakmasın. Kendi içimizde, kendi çapımızda bu çalışmaları yapalım. Kızılay iyi ki var, sizler iyi ki varsınız. Bunun gibi faaliyetleri her zaman gönülden fahri olarak yapmaya gayret ediyoruz. 7/24 memleketimizin, milletimizin hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.



Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kızılay Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 'Halep bizdir, bizdendir, bizimledir' sloganıyla başlatılmış olan kampanyaya Manisa Kredi Yurtlar İl Müdürlüğü olarak destek verdiklerini kaydeden Kredi Yurtlar Kurumu Manisa İl Müdürü Kemal Koçkaya, "Bugün bir tır gıda paketi ve diğer yardım paketlerinden oluşan yardım tırımızı uğurlayacağız. Arakan'dan Bosna'ya kadar, Filistin'den Kuzey Afrika'ya kadar, Halep'ten Çeçenya'ya kadar merhamet elini her zaman mağdur ve mazlum milletlere uzattı ve uzatmaya devam ediyor" dedi.



Yardımın gerçekten çok önemli olduğunu ve önemsediğini belirten Koçkaya, "Bu Kredi Yurtlar Kurumunda bulunan öğrencilerin topladığı bir yardım. Öğrencilerimiz bazen harçlıklarından biriktirdi, bazen esnafı gezerek bu yardımı topladı. Bu önemli bir olaydır. Üniversite öğrenciliğinde paranın ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar çok gerektiğini herkes biliyor. Öğrencilerimiz bu konuda büyük bir fedakarlık yaptılar" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde bir tır yardım malzemesi Halep'e ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısına uğurlandı. - MANİSA