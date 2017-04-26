Üniversiteli Turizmcilere Ödül

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez İzmir üniversitelerarası turizm temalı münazara ve bilgi yarışması düzenlendi. İzmir'deki turizm alanında eğitim veren dört üniversiteden dört öğrenciden oluşan takımların katıldığı yarışmada, Yaşar Üniversitesi takımı birinci oldu.



İzmir'deki Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen turizm temalı münazara ve bilgi yarışmasına, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi katıldı. Yarışmanın birinci bölümünde, dört farklı üniversitenin öğrencilerinin iki grupta karışık olarak toplanması ile 'Teknolojinin Turizme Etkileri' konulu münazara yapıldı. Katip Çelebi Üniversitesinin katılmadığı ikinci aşamada ise dörder kişilik öğrenci gruplarının katıldığı turizm konulu bilgi yarışması düzenlendi. Öğrencilere, dünyanın önemli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından hazırlanan ve öğrencilerin entelektüel, akademik turizm bilgi düzeyini ölçme amaçlı 20 soru yöneltildi. Jüri de yarışan üniversiteler dışındaki üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve turizm sektörünün profesyonellerinden oluştu. Dünyadaki turizm rakamlarından, ülkemizdeki destinasyonlara kadar birçok konudaki soruları yanıtlayan öğrenciler birinci olmak için mücadele etti. Yarışma sonucunda, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri Sinan Cana, Aynur Deniz ile Turizm işletmeciliği Bölümü öğrencileri Rabia Deniz Çakmak ve Fevziye Tuğçe Erdem'den oluşan Yaşar Üniversitesi ekibi birinci oldu.



Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, güçlü bir belleğe, ikna gücüne ve iletişim yeteneğine sahip, ülke ve dünyanın gündeminden haberdar, sektörü iyi tanıyan öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, böyle bir yarışmada kazandıkları başarının da doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi. - İZMİR