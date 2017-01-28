Üniversiteli Öğrencilerinden 'Turp' Belgeseli - Osmaniye

Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Kadirli ilçesinde belgesel çekimi yaptı.



Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören 8 öğrenci, çetin kış şartlarında evine ekmek götürmek için çalışan tarım işçilerini ve yörede "kırmızı altın" olarak tabir edilen turpun sofralara uzanan zahmetli yolculuğu için kamera arkasına geçti.



Öğrenciler, çizmelerini giyerek tarlada ve Savrun Çayında bir hafta süreyle zorlu koşullarda yaptıkları çekimleri tamamladı.



Belgeselin yapımcılarından 2. sınıf öğrencisi Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yaklaşık 5 bin kişinin geçimini sağladığı turp ile tarım işçilerinin zorlu yaşamını görüntülediklerini söyledi.



Rektörlükten alınan izin sonrası kendi imkanlarıyla yaptıkları belgeselle uluslararası yarışmalara katılacaklarını anlatan Yıldırım, "Kış aylarında sabahın ilk ışıklarıyla üretim yapan tarım işçilerinin hayat şartlarını anlatacağız. Bu belgeselimiz Çukurova'daki insanların ekmek mücadelesini yurt içi ve yurt dışında katılacağımız yarışmalarda dünyaya duyuracağız." diye konuştu.



Öğrencilerden Onur Coşkuner de Anadolu Ajansı'nın turp üretimine yönelik yaptığı haberlerden esinlenerek belgesele karar verdiklerini belirterek çalışmalarının yarışmalarda dereceye gireceğine inandıklarını kaydetti.