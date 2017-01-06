Üniversiteli Öğrencilerinden Polise Anlamlı Not

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri polisin yanında olduklarını gösteren bir notu ekip aracının üstüne bıraktı.



5 Ocak günü İzmir Adliyesinde yaşanan terör saldırısı tüm ülkeyi yasa boğarken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri polisin yanında olduklarını gösteren bir notu ekip aracının üstüne bıraktı. Bıraktıkları nota, 'İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz' yazan üniversiteliler polisin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Notu polisler görmeden ekip aracının silgecine bırakan öğrenciler, sabah notu bulan emniyet çalışanlarına büyük mutluluk yaşattı. - MANİSA