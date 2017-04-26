Üniversiteli Öğrencilerin 'Doğa ve Hayvan' Sevgisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana İl Müdürlüğüne bağlı Sümer Yurdu'nda barınan üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına su ve yemek artıkları verdi. Doğadaki çöpleri de toplayarak mesire alanlarını temizledi.



KYK Adana İl Müdürlüğüne bağlı Sümer Yurdu öğrencileri, yurt yemekhanesindeki yenmeyen ekmekler, et kemik artıklarının israf olmayıp sokak hayvanlarına yiyecek olmasını sağlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.



Birçok noktaya yemek, su ve et bırakan yurt öğrencileri etkinlik sonunda mesire alanlarındaki çöpleri de toplayarak çevrenin temizlenmesine ayrıca katkı sağladılar.



KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, "Sümer öğrencilerinin düzenlediği bu etkinliği, doğa hayvan ve çevre sevgisi adına bir farkındalık oluşturma zarfında son derece anlamlı buluyorum. Bu bağlamda öğrencilerimizin örnek davranışlarını kutluyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA