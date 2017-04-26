Üniversiteli Öğrencilerden Kan Bağışı Kampanyası

Beykent Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencilerinin düzenlediği kan bağışı kampanyasında öğrenciler 301 ünite kan topladı.



Yalnızca üniversite öğrencilerinin destekleriyle gerçekleştirilen kampanyanın ikinci gününde Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Yardımcısı Sabah Demirel, Türk Kızılayı İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünüvar kan bağışı çadırlarını ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.



AA muhabirine kan bağışı kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Bütün, "Türk Kızılayı ile birlikte Halep'e yardım için iki tır gönderdiğimiz yardımların ardından bu defa '1 Kan, 3 Can, can kurtarmaya var mısın?' sloganıyla hareket ettik. İdari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte üniversiteler arasında dikkat çekecek bir kampanyayı başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.



Ayrıca kan bağışında bulunanlara karaçam tohumu, defter, kalem, ayraç ve Türk Kızılayının teşekkür belgeleri verildi.