Üniversiteli Öğrencilerden "7'den 70'e Cumhuriyet Çocukları" Etkinliği

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri "7'den 70'e Cumhuriyet Çocukları" isimli sosyal sorumluluk projesi etkinliği gerçekleştirdi.



Genel Maden İşçileri Sendikası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin proje koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Eda Akbaş gerçekleştirdi.



Projenin açılış konuşmasını yapan Eda Akbaş, "Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan ekibimizle birlikte, koordinatörlüğünü üstlendiğim "7' Den 70e Cumhuriyet Çocukları" İsimli Sosyal Sorumluluk Projemizin Etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma veya yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Biz yetişkinler bugün, çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatmakla yükümlüyüz. Bu, Ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir" ifadelerine yer verdi.



Etkinlikte minik öğrencilere yönelik, gazilerle buluşma, drama, egzersiz ile şarkılar söylenip oyunlar oynandı. - ZONGULDAK