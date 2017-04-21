Üniversiteli Kızın Hobisi Ticaret Kapısı Oldu

Elazığ'da üniversitede eğitim gören 24 yaşındaki Büşra Aksakal, evinde sabundan ürettiği süs eşyalarını sosyal medya üzerinden satarak eğitim giderlerini karşılıyor.



Ayfer ve Mustafa Aksakal çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4. sınıfta okuyan 24 yaşındaki Büşra Aksakal, arkadaşından gördüğü kokulu sabundan yapılan hediyelik ürünleri hobi olarak stres atmak için yapmaya başladı. Kısa sürede yaptığı şekiller ilgi görünce evinin balkonunda ürünlerini geliştirerek ticarete dönüştüren genç kız, ürünleri sosyal medya hesabından satarak eğitim masraflarını karşılamaya başladı. Yaptığı süs eşyalarını 1,5 lira ile 150 lira arasında satan Aksakal, gelecekte büyük bir organizasyon şirketi kurmayı hedefliyor.



Sakarya'da yaşayan bir arkadaşının sabunlarla ilgili sosyal medya paylaşımının dikkatini çektiğini belirten Büşra Aksakal, "Arkadaşımı sabunları nereden aldığı konusunda fikir edinmek için aradığımda ürünleri kendisinin yaptığını öğrendim. Arkadaşımın o ürünleri kendisinin yaptığını öğrenmem benim de neden yapamıyorum sorusunu aklıma getirdi. Bende arkadaşımın desteğiyle ürünlerin nereden ne şekilde alınır, nasıl yapılır diye bilgi aldım. Daha sonra ürünleri evde yaparak hobi şeklinde en azından stres atacağım bir durum haline getirdim" dedi.



Stresten yaptığı ürünler evde biriktikçe arkadaşlarına hediye etmeye başladığını aktaran Aksakal, "Bu hediyelerin sonucunda gelen olumlu dönüşler beni motive etti. Daha sonra arkadaşlarımın arkadaşları, onların evinde gördükleri hediyeleri istemeye başladı. Artık yaptığım iş hobiden ticarete döndü. Hobim ticarete dönüşmüşken neden bu fırsatı değerlendirmeyeyim diyerek sosyal medya hesabı kurdum. Sosyal medya hesabına yüklediğim fotoğrafların hepsi beğeni aldı. Bu beğenilerle birlikte siparişler geldi. Hobi ve stres atmak için başladığım şeyi iş haline dönüştürdüm" diye konuştu.



Hobi olan işini ilerletmişken daha büyük şeyler yapmayı planlamaya başladığını aktaran Aksakal, "Evimin küçük köşelerinde yaptığım hobi alanları bana ciddi maddi kazançlar elde ettirdi. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı başardım. En azından kendi kişisel ve eğitim giderlerimi kendim karşılayabildiğimi farkettim. Bunu artık tamamen bir iş haline dönüştürmeyi düşünüyorum. İnşallah ailemin verdiği desteklerden de yararlanarak bu işi büyük bir organizasyon şirketi haline dönüştürmek en büyük hayalim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ