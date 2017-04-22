Üniversiteli Gönüllüler Yardım İçin Yollarda

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da üniversite eğitimi gören 100 gönüllü, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Gönül Bağı Projesi" kapsamında köy köy gezerek, öğrencilere, yaşlılara ve hastalara yardımcı oluyor.



Üniversite öğrencileri, KYK öncülüğünde hazırlanan Gönül Bağı Projesi kapsamında, hasta, yaşlı ve öğrencilere yardımcı olmak için şehir merkezi ve köylerde çalmadık kapı bırakmıyor.



Proje kapsamında, gruplara ayrılan öğrenciler, yardıma muhtaç ailelere önceden hazırlanmış kırtasiye, gıda ve giysi yardımları da ulaştırıyor, ailelerle vakit geçiriyor.



Özellikle köylerde eğitim gören öğrencilere ulaşmayı amaçlayan öğrenciler, kardeşlerine kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulunup, okullarda çevre düzenlemesi yapıyor.



KYK Iğdır Müdürü Şerafettin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlardaki öğrencilerin okullarından kalan zamanlarda yardıma muhtaç insanlar için çaba sarf ettiğini söyledi.



Sürdürülen bu çalışmalarla sosyal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yiğit, "Öğrenciler sürekli bu tür faaliyetler içerisindeler. Kredi Yurtlar Kurumu olarak özellikle Gönül Bağı Projesi kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetleri hazırlıyoruz. Bu anlamda bugün bir grup öğrencimiz bazı köylerdeki okulları boyuyor, bir grup rehabilitasyon merkezindeki öğrencilerle, bir grup ise yaşlılarla vakit geçiriyor." dedi.



Sürdürülen çalışmaların toplum tarafından da ilgiyle karşılandığını anlatan Yiğit, şöyle devam etti:



"Yaptığımız bu çalışma çevre tarafından takdirle karşılanıyor. Öğrencilerimiz yardım için adeta sabırsızlanıyorlar. Hedeflenen kitle de durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 öğrencimiz, dar gelirli ve yaşlı aileler için yardım kampanyası başlattılar. Bu öğrencilerimiz Iğdır'da yardıma muhtaç aileleri tespit ediyorlar, o aileleri ziyaret ederek topladıkları yardımları veriyorlar. Bu manada tespit ettikleri yaklaşık 200 aile için toplanan yardımlar da öğrencilerimiz tarafından dağıtılmaya başlanıldı. Bu yardımlarımız içerisinde giyecek ve yiyecekler bulunan koliler mevcut. Ramazan ayına kadar bu yardım kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırmayı planlamaktayız."



Öğrencilerden Emine Gezegen, amaçlarının sosyal farkındalık oluşturmak olduğunu anlattı. Eğitimleri süresince ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Gezegen, şunları söyledi:



"Daha önce huzurevlerini ve köylerdeki durumu iyi olmayan yaşlı büyüklerimizi ziyaret ettik, kendilerine topladığımız yardımları verdik. Bugün de seçtiğimiz kardeş okulumuzdaki öğrencileri mutlu etmek için kardeşlerimizin okullarının duvarını boyayıp, çizgi film karakterlerini duvarlarına yağlı boya ile çizdik. Bu tür faaliyetleri aralıksız olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eğitimimiz Iğdır'da devam ettiği sürece yardım yapmaya devam edeceğiz."