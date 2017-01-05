Üniversiteli Gizem'in Ölümü Güvenlik Kamerasında

BURDUR'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Burdur kent merkezi Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde geçen 7 Aralık'ta adı açıklanmayan bir arkadaşıyla yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı 15 NT 301 plakalı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Medine Gizem Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Gizem Çakal'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Medine Gizem Çakal'ın öldüğü kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Çakal'a arkadan gelen asfalt kamyonunun çarparak altına aldığı görüntülere yansıyor. Kamyonun altında sürüklenen Gizem'in birkaç metre sonra yerde hareketsiz kaldığı, kamyonun ise bir süre sonra durduğu görülüyor. Daha sonra kalabalığın olay yerinde toplandığı görüntülerde yer alıyor. Güvenlik kamerasının saatine göre kaza 15.51'de gerçekleşirken, 15.55'te ise ambulansın olay yerine geldiği görülüyor. Olayın ardından sürücü Ramazan A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. - Burdur