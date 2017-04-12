Üniversiteli Gençten 6 Aydır Haber Alınamıyor

Spor salonuna gidiyorum diye evden ayrılan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Alihan Yüksel'den 6 aydır haber alınamıyor. Dedektif gibi iz süren anne, en son otogarda görüntülenen oğlunun Suriye'ye geçtiğini düşünüyor.



Edinilen bilgiye göre Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alihan Yüksel, yaklaşık bir yıl okuluna ara verdi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl Eylül ayında spor salonuna gidiyorum diyerek evinden ayrılan Alihan Yüksel'e bir daha ulaşılamadı. Üniversiteli genç, en son Sakarya Otobüs Terminalinde güvenlik kameralarına takılan görüntüsünde yanına gelen iki kişi ile görüştükten sonra Hatay otobüsüne binerek oradan ayrıldı.



Dedektif gibi iz sürdü



Anne Şenel Yüksel, kocası ile birlikte bir süre eve dönmeyen oğlunu bulmak için iz sürdü. Oğlunun arkadaşları ve çevresinde bilgi toplayan anne, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak, oğluna dair iz aradı. Yaptığı çalışmalarda oğlunun en son Sakarya'ya gittiğini belirleyen anne, en son terminaldeki güvenlik kameraları tarafından çekilen oğlunun görüntülerine ulaştı. polise başvurusuna rağmen sonuç alamadığını belirten gözü yaşlı anne, oğlunun Suriye'ye geçmiş olabileceğini tespit etti.



Yetkililerden yardım istedi



Oğlunun Suriye'ye gittiğinden endişe duyduğunu ifade eden anne Şenel Yüksel, yetkililerden bir an önce oğlunun bulunması için yardım beklediğini söyledi. Oğlu Alihan'ı yaşadığı Sakarya'da arayan anne Şenel Yüksel, şimdi ise memleketi Gaziantep'e gelerek her yerde oğlunu arıyor.



Başvurduğu hiçbir yerden sonuç alamadığını belirten anne Şenel Yüksel, "Oğlum kendi halinde dürüst bir üniversite öğrencisiydi. Daha sonra atanamayan öğrencileri gördü diye bir süre okula gitmedi. Eve kapandı. Suriye'de yaşanan olayları çok kafasına takardı. İnsanların ve çocukların ölümüne çok üzülürdü. En son spor salonuna gidiyorum diye evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Babası ile birlikte bakmadığımız sormadığımız yer kalmadı. Emniyete başvurduk, kayıp ihbarı verdik. Ama hiçbir sonuç alamadık' 'dedi.



"Suriye'ye gittiğinden endişe duyuyorum"



Oğlunun Suriye'ye gittiği yönünde bilgi aldığını da anlatan anne Yüksel, "Sakarya terminaline giderek otobüs firmalarını araştırdım. Oğlumun Hatay otobüsüne bilet aldığını öğrendim. Terminalin güvenlik kameralarını incelediğimizde oğlumun yanına gelen iki kişiyle bir süre konuştuktan sonra otobüse binerek gittiği görülüyor. Hatay'a gittiğini öğrenince, oğlumun Suriye'ye geçmiş olabileceğinden endişe duyuyorum. Oğlum beni duyar ya da görürse bir telefon etsin bir sesini duyayım yeter bana. Yetkililere de sesleniyorum, ne olur oğlumu bana getirin" diye konuştu. Anne Şenel Yüksel, şimdi ise sağ olduğunu tahmin ettiği oğlunun Suriye'de bulunduğu yeri belirlemeye çalışıyor.



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