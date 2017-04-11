Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Üniversiteli Gençler Uydu Yarışmasında Finale Kaldı
Ara
BİST 91.292 %0,06
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,33
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Üniversiteli Gençler Uydu Yarışmasında Finale Kaldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.

Üniversiteli Gençler Uydu Yarışmasında Finale Kaldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Abd Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi, Istanbul, İstanbul, Nasa