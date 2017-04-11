Üniversiteli Gençler Uydu Yarışmasında Finale Kaldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.