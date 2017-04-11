Üniversiteli Gençler Uydu Yarışmasında Finale Kaldı
İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.
Kaynak: Dunya.com
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