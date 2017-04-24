Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin sahnelediği Moliere'nin Tartüffe adlı oyunu büyük beğeni topladı.



Çağrı Duran'ın öncülüğünde Aralık ayından bu yana hazırlanan üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Bubyo) Tiyatro Kulübünün Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde sergilediği oyunu, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç Dr.Oğuzhan İlban, Jandarma Komutanı İsmail Aybaş ve Vergi Dairesi Müdürü İlker Serbez ile tiyatro sever vatandaşlar izledi. Katılımcılara teşekkür eden BUBYO Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban,'Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ustalarıını aratmadılar'dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal'da, yönetmen Çağrı Duran ve başarılı öğrencileri kutlarken, ilçede kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi. - BALIKESİR