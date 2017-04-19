Üniversiteli Gençler "Dağlıca Türküsü"Ne Klip Çekti

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Trakya Üniversitesi öğrencileri, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için yazılan "Dağlıca Türküsü"ne klip çekti.



Bir etkinlik kapsamında Bursa'ya gelen, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Furkan Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medya Topluluğu olarak bir proje hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.



Sosyal medyada bir arkadaşının, şehit yakını için paylaştığı görüntüyü izlediklerini ifade eden Eryılmaz, bundan çok etkilendiklerini anlattı.



Sonrasında şehitlerle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirten Eryılmaz, "Bir gecede senaryo yazdık. Senaryodaki askere de 'Gökhan Özdemir' ismini verdik. Kendisi Şanlıurfa'da terör örgütünün bombalı saldırısında şehit olan bir polisimizdi. Ardından okulun müzik topluluğuna ulaştım, onlara Dağlıca Türküsü'nü söyleyip söyleyemeyeceklerini sordum. Bize yardımcı oldular ve ortaya güzel bir çalışma çıkardık." diye konuştu.



Topluluk üyelerinin, Dağlıca'da şehit olan 16 asker için yazılan türküyü seslendirdiğini ve senaryoyu sahnelediğini ifade eden Eryılmaz, şunları kaydetti:



"Zor oldu, yönetmenlik eğitimim yok. Klipte yer alan oyuncuların da oyunculuk eğitimi yok. Kendi çabalarımızla kısa film tarzında bir klip hazırladık. Otogarda, okulda çekimler yaptık. Askeri kamuflaj kiraladık. Sonrasında montajı da yaptık ve ortaya hoş bir çalışma çıktı. Ekipte tamamı üniversitemizin öğrencilerinden oluşan 15 kişi yer aldı. Yeri geldi uykusuz kaldık, yeri geldi derslere giremedik ama 2 haftada ortaya güzel bir çalışma çıkardığımızı düşünüyorum."



Eryılmaz, şehitlere verdikleri değeri ve onları unutmayacaklarını göstermek için projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.



"Şehitlerimizi bir kere daha yad etmiş olduk"



Projede yer alan öğrencilerden Sedat Şencan ise okuldaki Medya Topluluğu'nun çağrısıyla projeye dahil olduğunu söyledi.



Çalışmanın müzik altyapısı konusunda kendilerinden yardım istendiğini anlatan Şencan, "Seve seve yardımcı olacağımızı söyledik ve ortaya böyle bir iş çıkardık. Çalışmalarımız 2 gün kadar sürdü. Kanal kayıtları alınıp, diğer işlemler de yapıldıktan sonra müzikle ilgili kısım tamamlandı." dedi.



Şencan, klipte enstrüman olarak bas gitar, klavye ve klarnet kullandıklarını, müziğin orijinalini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Projenin müzik altyapısını oluştururken duygusal anlar yaşadıklarına işaret eden Şencan, "Şehitlerle ilgili duygu dolu bir türkü olduğu için çok etkilendik. Bu çalışmayla şehitlerimizi bir kere daha yad etmiş olduk. Bundan sonra da bu tarz projelerde yer almayı isterim." ifadelerini kullandı.