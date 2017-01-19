Üniversiteli Bylockcular Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğrenci imamı ile 1 Kırgız uyruklu öğrencinin de bulunduğu ByLock kullandıkları ileri sürülen 3'ü bayan 8 öğrenci adliyeye çıkarıldı.



Samsun Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında çeşitli fakültelerde öğrenim gören 3'ü bayan toplam 8 öğrenciyi gözaltına almıştı.



KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan, aralarında OMÜ'nün öğrenci yapılanması imamı olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi K.B. ile Kırgızistanlı Biyoloji Bölümü öğrencisi N.E. adlı bayan, Ö.K., E.B., C.B., M.E., A.N.Ş. ve A.V.I. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Gözaltına alınan öğrencilerin tamamında ByLock çıktığı öğrenildi. - SAMSUN