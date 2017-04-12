Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarıya İmza Attılar

İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Abdullah Karadağ ve Mustafa Sezen katıldıkları Kick Boks Okullar Türkiye Şampiyonasından dereceyle döndü.



Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "Kick Boks Okullar Türkiye Şampiyonluğu" müsabakalarında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Abdullah Karadağ üçüncü, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Sezen ise ikinci oldu.



Antalya'da düzenlenen ve 30 ilden 537 sporcunun katıldığı şampiyonada Malatya ekibi takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.



Duygularını basın mensuplarıyla paylaşan sporcular, başarılarında emeği geçen hocalarına teşekkür ederek, gençlere tavsiyelerde bulundu.



"Hocamız üçüncü olursam beni milli takıma alacaktı"



Kick Boks'un özel bir spor dalı olduğuna değinen Abdullah Karadağ, "Kardeşimin kick boksa merakı vardı. 3-4 ay kick boksa gitti. Daha sonra bende ondan etkilenerek 2014 yılında 11. sınıftayken kick boksa başladım. 2014 yılının sonunda Türkiye üçüncüsü oldum. Hocamız üçüncü olursam beni milli takıma alacaktı. Hocam kick boks alanında beni özel bir turnuvaya götürdü ve o alanda milli sporcu oldum. Derece yapmaya bu şekilde devam ettim. Wushu alanında da Türkiye ikincisi oldum. Daha sonra açık alanda turnuvalar başladı. Takım halinde orada ikinci olduk. Ben de üçüncülüğü elde ettim. Geçtiğimiz ay düzenlenen Kick Boks Okullar Türkiye Şampiyonluğuna gittik. Yine üçüncü oldum" dedi.



"Kısa zamanda birçok başarıya imza attık"



Gençlerin spor salonlarında boş zamanlarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Mustafa Sezen ise yaptığı açıklamada,"Kick boksa Malatya'da başladım. Hocamızın emekleri sayesinde kısa zamanda birçok başarıya imza attık. Dereceler elde ettik. Üniversiteler Arası Kick Boks'ta geçen sene üçüncülük elde ettim. Uluslararası Kick Boks dalında 90 kiloda üçüncü oldum. Takım olarak da ikinciliği elde ettik"dedi.



Sezen, İnönü Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik'in kendilerine çok yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek Çelik'e teşekkür etti. - MALATYA