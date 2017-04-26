Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı
TÜRKİYE Üniversiteler Güreş Şampiyonası, Sivas'ta bugün açılışı yapılan Taha Akgül spor salonunda törenle başladı.
TÜRKİYE Üniversiteler Güreş Şampiyonası, Sivas'ta bugün açılışı yapılan Taha Akgül spor salonunda törenle başladı.
Açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, dünya şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve öğrenciler katıldı. Önce Sivaslı olan dünya şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül'ün isminin verildiği salonun açılış kurdelesi kesildi. Taha Akgül, ismini spor salonuna veren üniversite yönetimine teşekkür etti. "Olimpiyat şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğunu Sivas'a kazandırdım. Sivas'ın çocuğuyum. Sağolsunlar ismimi buraya layık görüp ismimizin baki kalmasını sağladılar" dedi. Vali Davut Gül ise şunları söyledi:
"Güreş denildiğinde çeşitli iller sıralanıyor. Bu illerin başında da hiç şüphesiz Sivas geliyor. Böyle bir organizasyon yapılacaksa Sivas kadar daha çok yakışan ikinci bir il biraz zor bulunur. Sivas'ın geçmiş yıllarda yetiştirdiği Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ile birlikte yeni yetişeceklerle beraber güreşte, Türkiye'nin geleceğinde Sivas'ın geleceğinde hep söz sahibi olacaklardır."
Protokol konuşmalarının ardından 'Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonası'na geçildi. Beş gün sürecek olan şampiyonaya 90 üniversiteden yaklaşık olarak bin civarında sporcu katılıyor.
- Sivas