Üniversiteler Voleybol 1. Lig Müsabakaları

Rektör Kaya, Voleybol Turnuvasının Açılışına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün başlayacak ve Cuma günü sonlanacak müsabakalar boyunca organizasyona destek verecek yetkililere, antrenör, hakem ve tüm sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

MKÜ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, TOBB Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi mücadele edecek. Müsabakalar 14 Nisan'da sona erecek.

Açılış müsabakalarını Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. Mehmet Kılınç ve Prof. Dr. Yusuf Önlen'in yanı sıra çok sayıda öğrenci takip etti.

