Üniversiteler Fair Play Kervanı Saü'deydi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Fair Play felsefesinin yayılması için düzenlediği 'Üniversiteler Fair Play Kervanı' panellerinin 34'üncüsü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirildi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panel öncesinde 'Dünya Fair Play Karikatür Sergisi'nin de açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da katıldı. Panelin açılış konuşmasını SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Can Kurnaz yaptı. Prof. Dr. Kurnaz, konuşmasında doğru ve dürüst olmanın sadece sporla bağdaştırılamayacağını belirterek, fair play anlayışı doğrultusunda yapılan sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



Türk Spor Ajansı Genel Yayın Müdürü Erdoğan Arıpınar da, Türkçe karşılığı çok merak edilen 'Fair Play' kelimesinin bilinen bir anlamının olmadığını belirterek, "Çünkü yapılan bir toplantıda kelimenin uluslararası bir dilde olacağı ve her dilde sadece 'Fair Play' olarak bilineceği kararlaştırıldı" dedi. Fair play'in sadece spor değil sosyal bir yönünün de olduğunu söyleyen Arıpınar, "Bizler günlük yaşantımızda okulda, iş yerinde, ailemize karşı her zaman fair play olmalıyız. Fair play olmanın doğru, dürüst ve ahlaklı olmak gibi birçok güzel yönleri de var" diye konuştu. Sakarya'nın her dalda olduğu gibi spor alanında da çalışkan ve başarılı insanlar yetiştirdiğini söyleyen Eski Milli Güreşçi Ahmet Ayık ise, spor hayatı boyunca fair play adına birçok olaya şahit olduğunu söyledi. Ayık, "Fair play, sporda yozlaşmaya karşı bir başkaldırıdır. Kişinin arınmasına hizmet eder. Bunu sadece sporla bağdaştırmamalıyız" şeklinde konuştu.



Fair Play Komisyon Üyesi Sevim Güllü, 'Fair Play ve Atatürk' başlıklı konuşmasında Atatürk'ün hayatında fair play adına verilebilecek birçok örneğin bulunduğunu ifade etti. Güllü, "Yunanlılar İzmir işgali sırasında Türk bayrağını çiğnemişlerdi. İzmir'i Yunanlıların elinden aldığımızda Atatürk'ün ayağının altına, çiğnemesi için Yunan bayrağı serildi. Atatürk bayrağı çiğnemeyeceğini, bir bayrağın o ülkenin onuru olduğunu, bu hatayı kendisinin tekrarlamayacağını söyledi. Atatürk böylece düşmanların da sevgi ve saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Spor yazarı Teoman Güray da konuşmasında hayatın her yerinde fair play ile ilgili örnekler verilebileceğini ve buna uygun olarak yaşanabileceğini ifade ederek, "Fair play, arkadaşlık, rakibe el uzatmak, dürüstlük, din, dil, ırk ayrımı olmayan bir oluşumdur. Fair Play için önce insan olmak yeterlidir" dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar ile beraber Fair Play yemini edildi. Katılımcılara hediye ve katılım belgeleri verilmesi ile devam eden etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAKARYA