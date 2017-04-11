Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Başladı

Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı.

Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Başladı

Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kemer'de bir otelde düzenlenen Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na kadın ve erkeklerde 122 takımdan 163'ü erkek, 92'si kadın olmak üzere toplam 255 sporcu katıldı. Şampiyonada müsabakalar tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde yapılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Yalçın Gürpınar, şampiyonada müsabakaların güzel başladığını belirterek, herhangi bir sorun olmadan şampiyonayı tamamlamak istediklerini söyledi. Gürpınar, şampiyonaya 81 ilde bulunan üniversitelerden sporcuların katıldığını aktarırken, şampiyona sonrası dereceye giren sporculara kupa ve madalya verileceğini kaydetti.

Şampiyona 14 Nisan'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan genel görüntü

Maçtan detay

Tek sporcu detay

Maçtan detay

Skorboard ve hakem detay

Maçtan detay

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Yalçın Gürpınar açıklama

Tek sporcu detay

Skorboard ve hakem detay

Maçtan detay

HABER - KAMERA: LEVENT YENİGÜN/KEMER (ANTALYA),

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