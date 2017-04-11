Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Başladı

ÜNİVERSİTELER Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kemer'de bir otelde düzenlenen Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na kadın ve erkeklerde 122 takımdan 163'ü erkek, 92'si kadın olmak üzere toplam 255 sporcu katıldı. Şampiyonada müsabakalar tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde yapılıyor.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Yalçın Gürpınar, 81 ilde bulunan üniversitelerden sporcuların katıldığını bildirdi. Gürpınar, müsabakaların başladığını belirterek, herhangi bir sorun olmadan şampiyonayı tamamlamak istediklerini söyledi. Şampiyona 14 Nisan'da sona erecek.



- Antalya