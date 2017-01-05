Üniversitede Siyasi Propagandaya Suç Duyurusu

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde dersliklerine girerek siyasi propaganda yapan 4 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İddiaya göre, EÜ Tıp Fakültesinde ders sırasında dersliklere giren 4 öğrenci kürsüye yöneldi.



İktisat bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi T.U. ile çocuk gelişimi bölümü 1. sınıf öğrencisi E.A. ve deri mühendisliği bölümü 1. sınıf öğrencisi K.B, akademisyenlerin ders verdiği sırada kürsüye çıkarak siyasi propaganda içeren konuşma yaptı.



T.U'nun yaptığı konuşmayı da uzay bilimleri bölümü 1. sınıf öğrencisi Ş.B. cep telefonu kamerasıyla kaydederek internette paylaştı.



Görüntüler üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatırken, üniversite yönetimi de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



"Hukuksuzluğa izin vermeyiz"



EÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin bir eğitim kurumu olduğunu ve hiçbir hukuksuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi.



Konunun kendilerine intikal etmesinin ardından Tıp Fakültesi Dekanlığı ile görüştüğünü belirten Hoşcoşkun, dekanlığın da konuyla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu vurguladı.



Hoşcoşkun, ders esnasında yaşanan olayla ilgili de üniversite bünyesinde inceleme başlattıklarını kaydetti.



Öte yandan, söz konusu öğrencilerin daha önceden de üniversitede gerçekleştirilen bir çok izinsiz gösteride gözaltına alındıkları, bu nedenle de emniyette kayıtlarının bulunduğu bildirildi.