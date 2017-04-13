Üniversitede Kavga: 11 Gözaltı

FATİH'te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Farklı siyasi görüşe mensup öğrenciler arasında çıktığı belirtilen kavga nedeniyle üniversite önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. 11 öğrenci gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde saat 17: 30 sıralarında iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ardından çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gelerek üniversite önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 öğrenciyi gözaltına aldı. Polisin üniversite önünde güvenlik önlemi devam ediyor. Kavgaya dönüşen tartışmanın neden başladığı açıklanmadı. - İstanbul