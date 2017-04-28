Üniversitede Fotoğraf Yarışması

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun 2015 yılından bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarının 3. ilk kez ulusal ölçekte gerçekleşecek.



Bu yıl 'iletişim' temalı düzenlenen yarışmaya Türkiye'de ki üniversitelerin, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.



Başvuruların, iletisimtoplulugu@usak.edu.tr adresi üzerinden yapılacağı yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçıları Tahir Ün, Onur Tatar ve Dursun Yartaşı'nın yanı sıra, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Şirin Özkesici ve Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Salih Tiryaki yer alıyor.



Birincilik ödülünün 500, ikincilik ödülünün 300, üçüncülük ödülünün ise 200 lira olarak belirlendiği yarışmada ön elemeyi geçen yapıtlar Uşak Üniversitesinin sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.



2 Mayıs'a kadar başvurulabilecek yarışmanın ödül törenin 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.



Yarışmayla ilgili detaylı bilgi https: //iletisim.usak.edu.tr/698/2/1 ve https: //www.facebook.com/iletisimTopluluguUsak linklerinden edinilebilir.