Üniversitede Bir Gün Boyunca Kimse Sigara İçemedi

Üniversitede bir gün boyunca kimse sigara içemedi



SAKARYA - Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri sigarasız bir yaşama dikkat çekmek amacıyla 'Bir Gün Neden Olmasın' isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Bir gün boyunca Meslek Yüksekokulunun bahçesinde ve kantininde öğrenci ve akademik personel sigara içmedi.

Sakarya MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından 'Bir Gün Neden Olmasın' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul bahçesi içerisinde sigara içilmemesine ve Yeşilay'ın önemine dikkat çekildi. Sakarya MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri tarafından organize edilen etkinliğe okulun tüm bölümleriyle akademik ve idari personel de destek verdi. Projenin bir farkındalık oluşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak önceliği akademik personelin, öğrencilere örnek olması gerektiğini belirten Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ezgi Tanrıverdi, "Bugün sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve sigarasız hayata başlangıç olması temennisiyle bir gün boyunca sigara içilmemesini hedefliyoruz" dedi.

"Sigaraya bir gün ara vererek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Tanrıverdi, farkındalık projesinin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Projemizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk yönetimi dersi için ikinci defa yaptığımız bir proje. Sigaraya bir gün ara vererek en azından farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz üniversitemiz içerisinde, bir gün boyunca sigara içmiyoruz. Ağaçlandırma ve konser ile öğrencilerimizin etkinliğe katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Projemizi, Halkla İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencileri düzenledi. Yaklaşık 40 öğrencimiz var ve her öğrencimizin farklı görevleri var, bunları yerine getiriyorlar. Emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İnsanlara sigarayı bir günlüğüne bile olsa içirmemek güzel bir duygu"

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Simge Duran ise, "Gerçekten çok eğlenceli bir projeydi. Burada eğlendik, halay çektik, şarkılar söyledik. İnsanları topladık, insanları bu konuyla ilgili bilinçlendirdik ve bir günlüğüne bile olsa insanlara sigaraya ara verdirttik. Gerçekten çok güzeldi. Eğlendik ve herkesinde bu projeye eğlenerek destek verdiğini düşünüyorum" diye konuştu. Projenin mimarı olan öğrenciler, kurdukları stantta; akademik kadroda bulunan öğretim görevlilerine ve öğrencilere turuncu kurdele, bilgilendirme broşürü ve şeker dağıtarak bugünü sigarasız bitirmeyi hedefledi. Gerçekleşen projeye katılımın yüksek olması için, etkinliği gerçekleştiren öğrenciler şarkılar söyleyip halaylar çekti.